Киев, , 01:26 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом на Украине достигло 26 после обнаружения еще пяти новых случаев в Черновицкой области, 19 марта сообщает украинское министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Анализы новых пациентов были исследованы вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья Украины. Инфицированных людей поместили под карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован в Житомире.

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