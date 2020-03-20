Бразилиа, , 01:18 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных заражением коронавирусом нового типа в Бразилии, достигло семи человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что первый летальный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован впервые в городе Рио-де-Жанейро. Общее число зараженных новым коронавирусом в стране выросло до 621 человека.

Отмечается, что в связи со вспышкой заболевания Бразилия закрывает границы для иностранцев. Мэр Рио-де-Жанейро также запретил массовые собрания, распорядился закрыть торговые центры и ночные клубы. Жителей города попросили оставаться дома и не посещать пляжи.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 марта в Бразилии было 428 зараженных коронавирусом нового типа. Большая часть заболевших приходится на штат Сан-Паулу, в нем заражены новым коронавирусом 240 человек.

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