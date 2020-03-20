Рабат, , 01:07 — REGNUM Чрезвычайное санитарное положение с вечера 20 марта вводится на всей территории Марокко решением властей королевства в связи с эпидемией нового коронавируса, 19 марта сообщается на сайте марокканского МВД.

Кроме того, в заявлении ведомства говорится о запрете на перемещение в общественных местах. Гражданам страны предписано находится дома и выходить на улицу только в особых случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Марокко зарегистрировано 49 пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Двое из них — скончались.

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