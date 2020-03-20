Каир, , 00:41 — REGNUM Власти Египта распорядились закрывать все развлекательные и спортивные заведения с 19:00 до 06:00 ежедневно в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что ограничения затронут кафе, торговые центры, спортивные и ночные клубы. Под эти меры не попадают супермаркеты, аптеки, пекарни и продуктовые магазины. Ограничения будут действовать до конца марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Египте были выявлены 256 случаев заражения коронавирусом нового типа. Семеро человек умерли от заболевания COVID-19. Также 42 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте от коронавируса скончались два человека