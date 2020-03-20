Дублин, , 00:26 — REGNUM Новый 191 случай заражения коронавирусом нового типа был подтвержден в Ирландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

Таким образом общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 557 человек. По данным ведомства, этот рост числа заболевших укладывается в прогноз на текущую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 марта в Ирландии число зараженных коронавирусом нового типа составляло 292 человека. От болезни в республике умерли два человека.

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