Рига, , 00:03 — REGNUM Председатель латвийской Ассоциации торговцев овощами и фруктами Улдис Яаунземс сообщил, что если проблемы связанные с Covid-19 продлятся больше месяца компании отрасли начнут банкротировать, пишет портал nra.lv.

Яаунземс отметил, что отмена поставок овощей и фруктов в рестораны, бары, детские сады и школы съела от 70% до 90% объемов отрасли. Предприятия поставщики в ежедневном режиме получают письма от прежних клиентов с просьбой отложить оплату счёта или о том, что оплата задерживается. Многие клиенты отказываются принимать ранее сделанный заказ. Средства поставщиков заморожены в неоплачиваемом товаре. Спрос на овощи и фрукты сохраняется только в торговых сетях. Компании перевозчики испытывают дефицит в шоферах, многие из которых опасаясь Covid-19, отказываются садиться за руль. Это приводит к росту транспортных издержек.

По словам Улдиса Яаунземса, Польша фактически парализовала транзит грузов через свою территорию, а количество мест на пароме из Германии в обход Польши ограничено.

Ассоциация торговцев овощами и фруктами просит признать отрасль затронутой кризисом из-за пандемии Covid-19 в той же степени, как и рестораны, гостиницы и авиаперевозчики.