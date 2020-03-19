Иерусалим, , 23:54 — REGNUM Число подтверждённых заражений коронавирусом COVID-19 в Израиле достигло 677 человек, сообщает 19 марта министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шестеро заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об ужесточении режима карантина и профилактики заражения. При этом было указано, что новые рекомендации минздрава носят для граждан страны обязательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом с 11 марта признана ВОЗ пандемией. Главным очагом коронавируса сейчас является Европа, в особенности Италия.

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