Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Гражданам США, находящимся за рубежом, рекомендовано незамедлительно вернуться на родину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующее сообщение размещено в микроблоге Госдепартамента США в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство повысило оценку опасности для путешественников до максимального — четвёртого уровня.

Отмечается, что Госдепартамент рекомендует гражданам США «избегать всех международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19».

«В странах, где коммерческие варианты отъезда остаются доступными, американским гражданам, проживающим в США, следует организовать немедленное возвращение», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Госдепартамент США сообщил о приостановке выдачи въездных виз в большинстве стран мира из-за ситуации с коронавирусом.

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