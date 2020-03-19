Рига, , 23:44 — REGNUM Кабинет министров Латвии принял и направил на рассмотрение Сейма законопроект Министерства финансов о мерах по преодолению кризиса, вызванного пандемией Covid-19, пишет портал diena.lv.

Законопроект предусматривает, работникам, потерявшим место из-за последствий Covid-19 выплачивается 75% прежней зарплаты, но не более, чем 700 евро в месяц. Эта сумма рассматривается, как пособие на время эпидемии, поэтому не облагается подоходным и социальным налогами.

Всем компаниям из отраслей затронутых кризисом разрешено просить о трёхлетней рассрочке в уплате налогов, после вступления данного закона в силу. Государство, принимая решение о рассрочке, учтёт предыдущую добросовестность компании. Компании, которые получат разрешение о рассрочке в связи с Covid-19 не будут включены в базу налоговых должников.

Правительство увеличит капитал государственного общества Altum для предоставления государственных гарантий и займов компаниям, затронутым кризисом. Общий размер программы 100 млн евро, максимальная сумма 5 млн, гарантия может предоставляться на 50% суммы. Речь идёт об инвестиционных займах, финансовом лизинге, возможности не выплачивать в течение двух лет основную сумму кредита.

Кроме того 100 млн выделят на кредитование оборотного капитала до миллиона евро сроком от года до трёх.

Закон предусматривает более быстрое возвращение переплаченного компанией НДС. От уплаты акциза будут освобожден спирт, используемый в составе дезинфицирующих средств. Службе Государственных Доходов дадут право освобождать от акцизного налога складские помещения для хранения алкоголя.

Законопроект наделяет кабинет Министров правом компенсировать недобор подоходного налога самоуправлениям. Законопроект наделит министра финансов полномочиями проводить необходимые для реализации этих мер заимствования.