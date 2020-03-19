Рига, , 23:43 — REGNUM С 23 марта, по завершению школьных каникул, и до 14 апреля включительно, дня окончания введённого правительством Латвии режима ЧС из-за пандемии Covid-19, согласно распоряжению Министерства образования (МО) занятия в школах будут проходить удалённо, пишет портал LSM.

Согласно имеющимся у МО данным около 3% школьников Латвии, то есть 5000 человек, не имеют электронных устройств, чтобы получать знания удалённо. В возрастной группе с 1 по 5-ый классы таких учеников 3000 или 3,6% от общего числа, с 6 по 9-ый — 1639, это 2,8% всех учащихся, и в старших классах, с 10 по 12-ый 361 ученик, 1,22%.

Процент не имеющих мобильных устройств подключённых к интернету, или компьютеров выше в маленьких, до 100 учащихся, школах. Там он составляет 4,5%. Как правило, речь о сельских школах.

Министерство образование Латвии сообщило, что им удалось договориться с двумя крупными операторами мобильной связи, которые готовы обеспечить подключение и мобильные устройства, необходимые для удалённой учёбы для 5266 учащихся. Точный механизм снабжения мобильными устройствами школьников пока министерство не раскрывает.