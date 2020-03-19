Рига, , 23:41 — REGNUM Сегодня, 19 марта, ближе к полуночи в порт Риги зайдёт паром оператора Tallink из Германии. На его борту находятся граждане Латвии, Литвы и Эстонии, которым власти Польши отказали в праве проезда со стороны Германии, закрыв в одностороннем порядке границу, пишет портал nra.lv.

За разгрузкой парома будет наблюдать Государственная полиция Латвии. Всего на пароме находятся 476 пассажиров и 152 автомашины. 203 пассажира — граждане и неграждане Латвии. Все они по прибытию в порт заполнят анкету, в которой дадут обязательства соблюдать 14 — дневный карантин. Граждан Литвы и Эстонии сотрудники Госполиции Латвии в составе организованных колонн сопроводят до границ. По имеющейся на данный момент информации ни у одного пассажира парома симптомы Covid-19 не наблюдаются. Почему власти Польши не смогли организовать транзит граждан Латвии, Литвы и Эстонии через свою территорию в составе колонн и сопровождении экипажей полиции неизвестно.