Рим, , 23:32 — REGNUM Для вывоза гробов с умершими от коронавируса в Италии привлечены военные, сообщает 19 марта издание Corriere Della Sera.

Газета утверждает, что 18 марта в тёмное время суток военные грузовики вывезли из Бергамо 65 гробов с жертвами коронавируса. Отмечается, что крематории в Бергамо, Болонье и Модене работают круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Италия обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса COVID-19.

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