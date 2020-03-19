Ниамей, 19 марта 2020, 23:29 — REGNUM Власти Нигера подтвердили первый случай заражения COVID-19, 19 марта сообщает агентство Reuters.
Медики страны сообщили, что инфицированному гражданину Нигера 36 лет. Он путешествовал в Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо — во всех этих странах ранее была выявлена коронавирусная инфекция.
После объявления Нигера число стран Африки, подтвердивших заражение COVID-19, составило 35.
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