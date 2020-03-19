Иерусалим, , 22:52 — REGNUM Карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса в стране ужесточает Израиль. Об этом 19 марта сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, которое транслировалось рядом израильских телеканалов.

Нетаньяху сообщил согражданам о подписании им нескольких чрезвычайных указов в связи с обострением ситуации по коронавирусу в стране. Указы вводятся в действие ночью 19 марта. За нарушение предписаний вводится штраф.

Среди прочего, уточнил Нетаньяху, вводится ограничение на передвижение, которое будет обязательно к исполнению. Жителям Израиля предписано оставаться дома, кроме ряда оговорённых случаев, вроде покупки еды и лекарства. Запрещено собираться более десяти человек, в лифты предписано входить по одному, запрещено посещать общественные места.

По данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Израиле коронавирус выявлен у 573 человек, состояние шести из них оценено врачами как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отслеживании перемещений носителей коронавируса и лиц, контактировавших с ними, минздравом Израиля.

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