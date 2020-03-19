Киев, , 22:52 — REGNUM Введение режима чрезвычайного положения в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу спрогнозировал на Украине советник главы МВД страны Иван Варченко. Заявление чиновник сделал 19 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Варченко, исходя, по его словам, из мирового опыта, спрогнозировал, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Психологически подготовить граждан страны к такой ситуации позволяет решение об объявлении режима чрезвычайного положения в Киевской, Харьковской и Житомирской областях.

По словам Варченко, в стране будет установлен комендантский час, ограничена свобода передвижения, установлен особый порядок распределения продуктов питания, а в общественном транспорте разрешено будет ездить только определённым группам граждан, например, медикам, военным и спасателям.

Большинство украинцев будут сидеть дома, за выход на улицу будет назначен штраф. Медики по вызовам будут ездить только в полном противоэпидемическом облачении. Эти и другие меры, которые, по словам Варченко, будут введены, помогут преодолеть коронавирусную угрозу и прервать распространение болезни.

Если это удалось Китаю, то получится и в Европе, и на Украине, заключил Варченко.

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