Париж, , 22:44 — REGNUM Почти на 2000 человек возросло количество заразившихся новым коронавирусом во Франции. Об этом 19 марта сообщил журналистам на брифинге глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Саломон заявил о продолжающемся усилении эпидемии коронавируса во Франции. За сутки количество выявленных случаев заражения возросло до 10 995. Общее количество летальных исходов возросло до 372 случаев.

За сутки количество граждан, заражённых новым коронавирусом, возросло на 1861 человека, число умерших за сутки составило 108 человек.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. В стране введены строгие ограничения на передвижения людей внутри страны, открыты только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и табачные киоски. Для обеспечения ограничительных мер улицы патрулирует полиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал «дураками» тех, кто нарушают условия самоизоляции во время эпидемии коронавируса в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции назвал «дураками» тех, кто нарушает условия самоизоляции