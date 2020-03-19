Рим, , 22:02 — REGNUM Число заболевших в Италии выросло до 41 035 человек, а скончались уже 3405 человек. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают итальянские власти.

Таким образом по числу смертей Италия обогнала Китай, в котором, по официальной статистике, число заболевших было в два раза больше чем в Италии на сегодняшний день — около 80 тыс. человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, эксперты не могут однозначно сказать, почему в Италии такой высокий процент смертности от коронавируса. Возможно речь идет о каком-то более агрессивном штамме коронавируса, либо об ином методе статистического учета, либо каких-то других факторов.