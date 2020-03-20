Стокгольм, , 07:47 — REGNUM Власти региона Стокгольм запустили специальный онлайн-сервис, с помощью которого жители агломерации смогут узнать, есть ли у них симптомы заражения вирусом COVID-19, не выходя из дома. Об этом 19 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Многих граждан Швеции в последнее время беспокоит вопрос о том, как понять, заражены ли они коронавирусом COVID-19 или все-таки нет. На этот вопрос крайне трудно дать ответ, так как далеко не всех шведов проверяют на наличие коронавирусной инфекции. В этой связи власти региона Стокгольм запустили онлайн-платформу, на которой граждане могут получить ответы на свои вопросы по поводу болезни.

«Цель данной самодиагностики заключается в том, чтобы вы могли получить ответы на вопросы о том, необходима ли вам госпитализация или вы можете лечиться в домашних условиях самостоятельно. После прохождения онлайн-теста и ответа на вопросы вы получите соответствующие рекомендации», — сообщается на сайте областных властей.

Тест состоит из 8 вопросов, в которых гражданам предлагается оценить собственное состояние. Так, некоторые вопросы касаются температуры тела, наличия затруднений при дыхании и общего самочувствия. На каждый вопрос предлагается несколько вариантов ответа. В конце тестирования граждане получают рекомендации о дальнейших действиях. Сообщается, что тест не рассчитан на оценку состояния здоровья детей и лиц младших возрастов.