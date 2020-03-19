Лондон, , 21:58 — REGNUM Переломить ситуацию с коронавирусом удастся за три месяца, считает британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт 19 марта Sky News.

Джонсон «Думаю, мы сможем переломить ситуацию в ближайшие 12 недель».

По словам британского премьер-министра, в борьбе с вирусом медицина и учёные делают успехи. Начаты «исследования методом случайной выборки способов лечения болезни с участием первого британского пациента».

Тестирование новых вакцин против COVID-19 должно начаться в ближайшие месяцы, отметил Джонсон. Он призвал сограждан не доводить до введения карантина в стране и соблюдать рекомендации «выходить из дома лишь в случае крайней необходимости».

Напомним, в Великобритании число инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 2,7 тыс., причём 137 человек скончались.

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