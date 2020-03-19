Каракас, , 22:43 — REGNUM Совместный оперативный штаб создан дипломатами в посольстве России в Венесуэле и отделении в Пунта-Кане для помощи российским туристам, у которых возникли проблемы с вылетом на родину. Об этом 19 марта сообщил журналистам руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

По словам дипломата, в настоящее время ситуацию с транспортом в Доминикане удалось прояснить. Организованные туристические группы выезжают оттуда без проблем, все будут эвакуированы в течение трёх дней.

Частные туристы получили инструкции и покупают билеты на чартерные рейсы по остаточному принципу. Вопрос с возвращением таких туристов на родину будет урегулирован в течение нескольких дней.

В Доминикане с 19 марта введён режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса. Все границы временно перекрыты, но власти санкционировали приём самолётов для эвакуации иностранных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ полностью сосредоточился на задаче возвращения российских граждан на родину из-за рубежа.

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