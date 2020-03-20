Стокгольм, , 07:49 — REGNUM По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнеля, внимание к которому приковано в последние месяцы многих мировых СМИ и общественности, в стране наблюдается очень быстрое распространение вируса COVID-19, в особенности в крупных городах и Стокгольме. Об этом 19 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

В Швеции снова значительно выросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие данные получены несмотря на то, что проверку на наличие инфекции в Швеции проходят только пациенты, находящиеся в больницах, и граждане, относящиеся к группе риска.

На момент 19 марта в Швеции зафиксировано более 1400 случаев заражения COVID-19, 10 человек умерли, и 35 зараженных находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии. По словам Тегнеля, факт широкого распространения вируса в стране уже очевиден.

«Особенно быстро коронавирус COVID-19 распространяется в Стокгольме и, по нашим оценкам, количество зараженных сильно увеличится в ближайшие дни», — заявил Тегнель.

Также эпидемиолог отметил, что если раньше основной процент больных были граждане Швеции, вернувшиеся из-за границы, то сейчас большинство случаев заражения происходит уже внутри страны, в том числе носителями являются граждане, не выезжавшие в другие страны.