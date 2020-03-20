Стокгольм, , 07:51 — REGNUM Правительство Швеции выделит для медицинских учреждений и системы здравоохранения страны в целом дополнительно 200 000 медицинских масок ежемесячно. Об этом 19 марта со ссылкой на заявление министра социальной защиты населения Швеции Лены Халленгрен сообщило шведское издание SVT.

Ранее общее количество медицинских масок, которые правительство Швеции закупало у фирмы-производителя медицинского оборудования Dräger, составляло 100 тысяч в месяц. О деталях нового контракта и стоимости закупок министр социальной защиты населения предпочла не распространяться.

«Мы будем дополнительно проставлять 200 000 медицинских масок в месяц. Эти маски оснащены самыми мощными фильтрами воздуха. Мы начнем поставки еще до начала апреля», — заявил представитель Dräger Йонас Нюквист.

Кроме того, Лена Халленгрен отметила, что система здравоохранения Швеции подвергается очень тяжелой нагрузке. Также она заявила об острой нехватке средств медицинской защиты и призвала всех желающих оказать любую помощь, обратившись в Управление по чрезвычайным ситуациям. Однако министр социальной защиты заверила, что правительство и другие органы власти активно работают над решением проблемы.

Также в ходе своего выступления Лена Халленгрен обратилась к шведским гражданам старше 70. Она призвала людей преклонного возраста особенно внимательно отнестись к своему здоровью, следовать всем рекомендациям государственным органов, ограничить свои социальные контакты и просить родственников или сотрудников социальных служб ходить в магазин за едой вместо них.