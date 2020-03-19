Кишинёв, , 21:21 — REGNUM В Италии гражданка Молдавии умерла от заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщило молдавское издание NewsMaker.md, молдаванка умерла в больнице итальянского города Парма 19 марта.

В молдавском МИД сообщили, что молдавское консульство в Милане уже связалось с родственниками погибшей. Сейчас делается все возможное для того, чтобы доставить тело умершей женщины в Молдавию.

ИА REGNUM отмечает, что в Италии находится около 250 тысяч молдавских гастарбайтеров. Именно из Италии коронавирус «импортировали» в Молдавию.

В самой Молдавии сейчас выявлено 49 заболевших, еще около сотни человек — под подозрением. Один человек в республике умер от коронавируса. Власти прервали транспортное сообщение со всеми странами, закрыли школы и детсады и отменили все массовые мероприятия. Также в Молдавии введено чрезвычайное положение.

В Италии за последние сутки от коронавируса умерло более 400 человек, а число заболевших превысило 35 тыс.

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