Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Более десяти тысяч человек заразились новым коронавирусом в США, сообщается 19 марта на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Сейчас в Штатах инфекция выявлена у 10 755 человек, из которых 154 умерли, 106 — излечились.

Больше всего умерло людей в штате Вашингтон (68), на втором месте по смертности — штат Нью-Йорк (20), на третьем — штат Калифорния (16).

Напомним, по состоянию на 18 марта число COVID-19-инфицированных в США составляло 9,4 тыс. Власти Штатов заявляют, что проводятся эксперименты с лечением и разработка нескольких инфекций.

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