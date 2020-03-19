Кишинёв, , 21:14 — REGNUM Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Молдавии достигло 49 человек. Как сообщила 19 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, за последние сутки зарегистрировано 13 новых случаев, передает ИА REGNUM.

Еще у 108 человек — подозрения на инфицирование коронавирусом. В ближайшее время будут получены результаты их анализов. За последние сутки врачи обработали 95 проб анализов на коронавирус.

Власти Молдавии ранее объявили в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший, красный код угрозы эпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады, и отменены все массовые мероприятия.

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