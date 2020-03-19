Вашингтон, 19 марта 2020, 20:42 — REGNUM Главный хирург США призвал американских граждан сдавать кровь. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает Reuters.
Дело в том, что из-за распространения коронавирусной инфекции в США многие доноры стали отменять ранее запланированную сдачу из-за боязни идти в медицинское учреждение.
Во многих штатах медицинские службы столкнулись с нехваткой донорской крови — наблюдается беспрецедентное число отмен визитов для ее сдачи.
В связи с этим главный хирург США призывает граждан не отказываться от сдачи крови и заверяет, что ее забор производится при полном соблюдении санитарных норм.