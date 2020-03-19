Рим, , 20:42 — REGNUM За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек, а заразились пневмонией COVID-19 ещё 4,5 тыс., сообщил 19 марта на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его информации, на данный момент в Италии погибли от коронавируса 3405 человек, заражёнными считаются более 41 тыс. итальянцев, выздоровели 415 пациентов.

Стоит отметить, что 18 марта суточное число заразившихся в Италии составляло 2,7 тыс. человек. В тот же день было зарегистрировано рекордное число смертей от этой болезни — 475.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии, уже признанной эпицентром коронавируса в Европе, было выявлено 35 713 случаев заражения и 2978 летальных исходов болезни.

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