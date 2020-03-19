Белград, , 20:33 — REGNUM Власти Сербии закрыли границы и запретили полеты из-за глобальной эпидемии коронавируса, 19 марта сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что запрет полетов не касается торговых перевозок и гуманитарных рейсов, воздушное пространство Сербии не закрывается для полетов.

В настоящий момент в Сербии подтверждены 97 случаев COVID-19, пока ни один заболевший коронавирусной инфекцией не умер.

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