Воронеж, , 20:25 — REGNUM Жительница Украины, проживающая в Польше, оказалась в числе пациентов воронежской больницы, у которых выявили коронавирус. Второй заболевший — житель Воронежа, путешествовали они вместе. Об этом воронежским журналистам 19 марта сообщил глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

Установлено, что заболевшие прибыли из-за границы 15 марта — они путешествовали на автомобиле, перелетали авиалиниями внутри Европы, по России также путешествовали на автомобиле. У молодого человека в настоящее время температура 37,1, у женщины температура нормальная. Установлены четверо человек, контактировавших с инфицированными, у двоих вирус не подтвердился.

В настоящее время в Воронежской области в изолированных боксах остаются 24 человека. 16 человек уже выписаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о регистрации первых двух случаев коронавируса на территории Воронежской области. В общей сложности число заболевших коронавирусом в России достигло 199 человек.