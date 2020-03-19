Кейптаун, , 20:11 — REGNUM Власти ЮАР сообщили об увеличении числа заболевших COVID-19 в стране на 24 человек, общее число случаев коронавирусной инфекции выросло до 150, 19 марта сообщает Africa News.

В ЮАР из-за эпидемии коронавируса введены жесткие меры по ограничению собраний и поездок, частично закрыты граница и два порта из восьми в стране.

Также 19 марта власти ЮАР ввели запрет на въезд из Франции — ранее в списке запрещенных оказались другие восемь государств с большим числом носителей COVID-19.

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