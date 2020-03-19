Тегеран, , 20:18 — REGNUM 19 марта высокопоставленный представитель министерства здравоохранения и медицинского образования заявил, что около 50 иранцев заражаются смертельным вирусом COVID-19 каждый час. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Руководитель Центра общественных связей и информации министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в своём твиттере отметил, что смертельный вирус убивает одного иранца каждые десять минут. В своем послании чиновник призвал людей оставаться дома, чтобы оставаться в безопасности и не допустить распространения коронавируса.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил тысячи людей по всему миру, более 8000 человек погибли. Около 17 000 человек в Иране заражены коронавирусом, при этом погибли 1135 человек.

Иран принял необходимые меры для сдерживания и контроля широко распространенного вируса, который к настоящему времени заразил большую часть мира. Многие иранские официальные лица ранее отметили влияние санкций США, которые препятствуют импорту и закупке медицинского оборудования и лекарств в страну.