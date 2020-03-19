Вашингтон, , 20:07 — REGNUM До 12 месяцев займёт тестирование вакцины от COVID-2019 в США. Об этом 19 марта заявил заявил руководитель управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США Стивен Хан.

Хан пояснил, что для испытаний вакцины первой стадии потребуется как минимум год, перед тем, как она может быть одобрена ведомством.

Всего в США на сегодняшний день насчитывается более десяти тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, из них скончались 150 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о препарате, который, по словам президента США Дональда Трампа, начнут массово применять в США для лечения COVID-2019.

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