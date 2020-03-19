Анкара, , 19:53 — REGNUM Власти Турции приняли решение о закрытии всех мечетей на территории страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил 19 марта глава управления по делам религии Али Эрбаш.

По его словам, решение вступит в силу с завтрашнего дня, пятничный намаз в мечетях совершаться не будет.

Напомним, в начале текущей недели в Турции уже были приостановлены коллективные молитвы в мечетях, при этом совершать индивидуальные молитвы до сегодняшнего дня разрешалось.

По последним официальным данным, в Турции коронавирусом заразились уже около 200 человек, три пациента скончались от заболевания.