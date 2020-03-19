Вашингтон, 19 марта 2020, 19:43 — REGNUM Гидроксихлорохин, применяемый для лечения малярии и артритов, начинают использовать в США против вируса COVID-19, сообщил 19 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.
По словам американского лидера, в США препарат уже успешно испробовали для лечения нового коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно заявлял, что страна быстро справится с эпидемией COVID-19. Сейчас для поддержки американских граждан правительство решило выделить им из бюджета по тысяче долларов.
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