Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Гидроксихлорохин, применяемый для лечения малярии и артритов, начинают использовать в США против вируса COVID-19, сообщил 19 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, в США препарат уже успешно испробовали для лечения нового коронавируса.

Трамп «Мы намерены немедленно сделать препарат доступным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно заявлял, что страна быстро справится с эпидемией COVID-19. Сейчас для поддержки американских граждан правительство решило выделить им из бюджета по тысяче долларов.

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