Мадрид, , 19:17 — REGNUM Отель для заражённых вирусом COVID-19 начал функционировать в Мадриде, сообщает 19 марта EFE.

Гостиница будет принимать постояльцев из числа инфицированных новым коронавирусом. Его вместимость составляет девять тысяч человек.

Таким образом мадридские власти разгружают переполненные больницы испанской столицы. Планируется открыть по всей Испании порядка четырёх десятков таких гостиниц.

Напомним, в Мадриде заражённых COVID-19 больше 5,6 тыс., причём состояние 491 оценивается как тяжёлое. Всего по стране COVID-19-инфицированных больше 17 тысяч.

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