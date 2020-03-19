Киев, , 19:16 — REGNUM Сегодня, 19 марта, на Украине лабораторно подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19: в Киеве и в Житомире.

Об этом сообщает украинский минздрав, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

В общей сложности Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них — летальные (в Житомирской области и в Черновцах).

В свою очередь, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил прессе, что заболевший — 56-летний мужчина, недавно вернувшийся из Австрии, его состояние «более-менее нормальное».

В Киеве коронавирус нашли у 50-летнего мужчины, который недавно посещал Швейцарию.

«Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в министерство здравоохранения, ни в центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», — рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.