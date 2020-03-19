Подгорица, , 19:14 — REGNUM Три дополнительных авиарейса эвакуируют российских граждан из Черногории. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба посольства России в стране.

В связи с появившимися случаями некорректных публикаций в социальных сетях и мессенджерах с целью нагнетания паники, диппредставительство уточнило, что вывоз российских граждан из Черногории продолжится в ближайшие дни.

В частности, российский перевозчик авиакомпания «Победа» получил разрешение на два вечерних рейса 19 марта и предварительное разрешение на авиарейс 20 марта. Предварительное разрешение на один авиарейс 21 марта получил перевозчик S7 Airlines.

Сделан запрос на получение разрешений на ещё два авиарейса «Победы» и один «Аэрофлота». Диппредставительство России в Черногории находится в постоянном контакте с властями страны и работает над путями решения задачи вывоза российских граждан на родину. Кроме этого, делается всё для обеспечения граждан РФ всем необходимым, от воды до медикаментов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вывозе авиакомпанией «Победа» 400 граждан России из Черногории.

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