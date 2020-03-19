Нью-Йорк, США, , 18:53 — REGNUM До 4152 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в американском штате Нью-Йорк. Об этом 19 марта сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

Куомо связал возрастание количества выявленных случаев заражения коронавирусом с возрастанием количества проведённых тестов на наличие заболевания.

По словам Куомо, в настоящее время есть тысячи людей, заражённых вирусом, и они не сдавали анализ. Губернатор штата добавил, что тысячи людей болели COVID-19 до того, как в штате началось тестирование. Возрастание официально выявленного количества заражённых — это лишь показатель числа проведённых тестов.

Куомо указал, что в городе Нью-Йорк было выявлено 2469 случаев заболевания. 19% от общего числа заражённых были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным на конец дня 18 марта, в Нью-Йорке было выявлено 1871 случаев заражения коронавирусом.

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