Алжир, 19 марта 2020, 18:38 — REGNUM Власти Алжира подтвердили смерть ещё четверых человек от COVID-19, число погибших от заболевания в стране удвоилось за сутки, 19 марта сообщает Africa CDC.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алжире составило 82 человека, 12 к настоящему моменту излечились.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алжира запретили полеты, закрыли границы и ввели запреты массовых собраний из-за эпидемии COVID-19.
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