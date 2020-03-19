Вильнюс, , 18:35 — REGNUM Правительство Литвы готовится выпустить новые рекомендации населению о поведении в условиях чрезвычайной ситуации и всеобщего карантина из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Согласно новым рекомендациям, жителей просят не покидать свои квартиры и дома даже ради прогулок с детьми во дворах, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта.

Отдельное предупреждение пришло на мобильные телефоны жителям Вильнюса от столичных властей.

«Самоуправление Вильнюса: напоминаем, что объявлен карантин. Просим без необходимой причины не покидать дома, особенно если вам более 60 лет. Выходя из дома, вы подвергаете себя опасности. Если пенсионерам или одиноким людям необходима помощь добровольцев — звонить по телефону 1664», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ранее заявил, что удовлетворён поведением населения, которое послушалось властей и самоизолировалось дома, однако его беспокоят случаи, когда родители выводят своих детей погулять на свежем воздухе и они собираются у детских площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в настоящий момент диагностировано 36 случаев коронавируса.