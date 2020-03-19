Киев, , 18:35 — REGNUM С 19 марта в украинском городе Луцк в рамках карантинных мер полностью остановили общественный транспорт.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, предполагается, что запрет будет действовать до завершения общенационального карантина (предварительная дата 3 апреля), передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению властей, процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и сотрудников критически важных структур будет организован за счет городского бюджета.

Заместитель городского главы Луцка Григорий Недопад заявил, что встречался с представителями профсоюза таксистов города — последние пообещали, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители будут работать в средствах защиты.

Население Луцка составляет порядка 200 тыс. человек

ИА REGNUM напоминает, что в рамках карантина на Украине ввели жесткие транспортные ограничения. В частности, в стране полностью закрыто метро, а в трамваях, троллейбусах и автобусах не могут находиться более 10 пассажиров одновременно.