Монако, , 18:14 — REGNUM Князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают власти княжества.

«Князь Монако Альбер II заражён коронавирусом: анализ положительный, но состояние его здоровья не вызывает беспокойства». — сообщила пресс-служба княжеского двора.

Напомним, что коронавирусная инфекция активно распространяется по странам Европейсого союза. Монако тесно интегрировано с Францией, где уже несколько тысяч случаев заражения.

Стоит отметить, что большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме. В группе риска — пожилые люди, отягощенные другими хроническими заболеваниями.