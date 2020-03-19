Вильнюс, , 18:11 — REGNUM Правительство Литвы на следующей недели планирует пересмотреть длительность объявленного всеобщего карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта. В настоящий момент он объявлен до 30 марта, однако учебные заведения Литвы — дошкольные, средние и высшие — уже получили уведомления о возможном продлении карантина до 1 мая.

В самом правительстве Литвы прогнозировать сроки пока не решаются, просят дождаться принятых решений, но не сомневаются, что после 30 марта карантин будет продлён. Главный вопрос — на какой срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в настоящий момент диагностировано 36 случаев коронавируса.