Киев, , 18:04 — REGNUM На данный момент на Украине 18 зарегистрированных случаев заражения COVID-19, завили 19 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

Из 18 случаев два оказались летальными.

Два новых случая зарегистрированы в Житомире и в Киевской области. Пациенты изолированы, им предоставлено лечение.

Напомним, ранее наличие коронавируса подтвердилось у жены заболевшего депутата Верховной рады Сергея Шахова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Житомире коронавирус 2019-nCoV выявлен у мужчины, который вернулся из Австрии.

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