Вологда, , 17:48 — REGNUM В Вологодской области на коронавирус COVID-19 обследованы 502 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В данный момент с ОРВИ на госпитализации находятся 25 человек, прибывших из Таиланда, Испании и Индии, Финляндии, Германии, Черногории. Их наблюдают в ежедневном режиме. Часть из них обследуют в Вологодской областной инфекционной больнице.

«Наша цель — обезопасить жителей от любой инфекции. У нас есть специальные боксы с автономным выходом, отдельной санитарной зоной. Такой замкнутый цикл позволяет не распространяться вирусу. Имеется все необходимое оборудование, лекарственные препараты. В области бывали и страшнее заболевания, такие как холера, чума. Мы всех пролечивали, и не дали распространиться среди населения», — отметил главный врач Вологодской областной инфекционной больницы Леонид Розин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Вологодской области отменены все массовые мероприятия в связи с угрозой распространением нового коронавируса.