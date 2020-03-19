Вологда, 19 марта 2020, 17:48 — REGNUM В Вологодской области на коронавирус COVID-19 обследованы 502 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В данный момент с ОРВИ на госпитализации находятся 25 человек, прибывших из Таиланда, Испании и Индии, Финляндии, Германии, Черногории. Их наблюдают в ежедневном режиме. Часть из них обследуют в Вологодской областной инфекционной больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Вологодской области отменены все массовые мероприятия в связи с угрозой распространением нового коронавируса.