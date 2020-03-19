Киев, , 18:37 — REGNUM Водителей и кондукторов, которые нарушили ограничение на перевозку пассажиров в транспорте, штрафуют на суммы в 18 тыс. гривен или более 51 тыс. рублей, написал журналист Василий Апасов 19 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Одна из кондукторов в общественном транспорте рассказала, что их оштрафовали за невыполнение ограничений. По 18 тыс. гривен, кондуктору и водителю. Как думаете, завтра мы увидим транспорт на маршрутах?» — написал он.

Напомним, ранее в связи с карантином водителям запретили возить в салоне маршрутки более десяти человек, а в салоне троллейбуса или автобуса — более 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне снизилось количество транспорта, поскольку водители не могут выдержать озлобленных пассажиров, которые из-за введённых ограничений не могут никуда доехать.

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