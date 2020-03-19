Берлин, , 17:44 — REGNUM Необходимую помощь в борьбе с коронавирусом выразил готовность оказать бундесвер в Германии. Об этом 19 марта сообщила журналистам на пресс-конференции в Берлине министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны пояснила, что в настоящее время участие армии не настолько востребовано в борьбе с коронавирусом, как гражданских служб. Тем не менее если наступит момент, когда ресурсы гражданских служб подойдут к границе, бундесвер будет готов подключиться к борьбе с эпидемией.

Глава оборонного ведомства уточнила, что санитарные службы бундесвера также проводят комплекс необходимых мер, в первую очередь для сил бундесвера. К ним относятся 1200 изолированных палат в казармах центров санитарной службы и повышение количества изолированных палат в пяти госпиталях бундесвера.

Министр отметила, что бундесвер предоставляет медицинские услуги и для гражданских лиц, но попросила не ожидать слишком многого от армии, являющейся младшим партнёром в здравоохранении Германии. В армии страны есть около трёх тысяч врачей разного профиля, но они представляют относительно небольшую группу высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр сообщила, что бундесвер уже получает запросы о помощи от различных ведомств и готов привлечь при необходимости до 75 тысяч резервистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве к сплочённости, от которой зависит победа над коронавирусом, с которым канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немецкому народу.

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