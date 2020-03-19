Киев, , 17:44 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники национальной полиции Украины составили 32 протокола о нарушении условий карантина, заявили 19 марта в пресс-службе ведомства.

Десять протоколов составили на временно подконтрольной Украине территории ДНР, семь — в Киеве, шесть — в Херсонской области, в Киевской области — три, в Полтавской и Черниговской областях по два и по одному — в Одесской и Черновицкой областях.

В мероприятиях по предотвращению распространения COVID-19 задействованы 15 тыс. полицейских. В частности, они проверяют выполнение ограничения на количество людей в салоне транспорта — не более десяти в маршрутке и не более 20 в троллейбусе или автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне водители отказываются выходить на работу из-за давления, которое оказывают озлобленные толпы пассажиров.

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