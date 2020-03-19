Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Правительство США ожидает пандемии COVID-19, резкий рост заболеваемости может продлиться не менее 18 месяцев, 19 марта передает CNN.

Телеканал ссылается на план действий правительства, который пока не был опубликован. Официального подтверждения данной информации нет.

В настоящий момент в США уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Число заболевших составляет 9 415 человек, погибли от COVID-19 150 человек.

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