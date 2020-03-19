Вильнюс, , 17:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 19 марта, приняло решение разрешить больным в лёгкой форме коронавирусом нового типа проходит лечение на дому в полной изоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одному из заразившихся, у которого практически отсутствуют симптомы, но тест выявил COVID-19, уже разрешено оставаться дома при условии полной изоляции и отсутствия любых контактов.

Заболевшие с явными симптомами по-прежнему лечатся стационарно, но при улучшении их состояния им также будет разрешено вернуться домой.

В Литве в настоящий момент диагностировано 36 случаев коронавируса.